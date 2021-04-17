Минтранс пообещал вернуть автобус на маршрут Калевала-Кемь

Сегодня во время Дня единого приема граждан в Калевальском районе была озвучена проблема транспортной доступности.

Местный житель рассказал о проблеме транспортного сообщения Калевалы с другими населенными пунктами. По данным регионального Минтранса, в настоящее время три раза в неделю выполняются рейсы из Калевалы до Петрозаводска.

С 1 мая планируют возобновить автобусное сообщение по маршруту №704 Калевала-Кемь, сообщает пресс-центр правительства Карелии. Автобусное сообщение было прекращено в 2020 году из-за снижения пассажиропотока. Чиновники пообещали скорректировать расписание автобусов с учетом нужд жителей Калевальского района.

Также с Минздравом республики будет проработан вопрос доставки местных жителей в Костомукшскую больницу и обратно. (фото bus.ru)