В Карелии трактор повредил мост через ручей, движение ограничили

Движение транспорта на дороге «Коткозеро - Вагвозеро» оказалось временно ограничено из-за повреждения деревянного моста. Оказалось, что трактор, буксирующий груженый дровами прицеп, попытался проехать по переправе через ручей. Но настил моста не выдержал, сообщили в Минтрансе Карелии. Сотрудники ГИБДД подтвердили факт нарушения Правил дорожного движения: перегруз транспортного средства.

В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению поврежденного настила. В министерстве сообщили, что на время ремонтных работ обеспечена возможность для экстренного объезда места восстановительных работ.

В министерстве сообщили, что переправа через ручей была включена в перечень ремонта на этот год. 5 апреля был заключен контракт с ООО «Кондопожское ДРСУ», начало работ запланировано на 19 апреля, завершение – 31 октября. (фото krd.ru)