Автомобилистам запретят парковаться на небольшом участке набережной

Для автомобилистов столицы Карелии готовят новые ограничения. После первых майских праздников в центре города изменится схема движения. О грядущих изменениях в районе Онежской набережной автомобилистов предупредили в администрации Петрозаводска.

«С 6 мая на повороте с аллеи Журналистов на проспект Карла Маркса в районе Петровского сквера будет запрещена остановка транспорта»,

- прокомментировали в мэрии.

Необходимость запрета объясняют повышением безопасности для водителей и пешеходов, а также необходимостью облегчить движение туристических автобусов. Автомобилистов просят быть внимательными и смотреть на дорожные знаки.

Ранее водителей предупредили об изменении движения в районе Пушкинской улицы. (фото oblgazeta.ru)