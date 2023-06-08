Водитель врезался в припаркованный автомобиль во дворе и скрылся

Ночью 4 июня во дворе дома №59-а на Октябрьском проспекте в Петрозаводске неизвестный автомобилист наехал на припаркованный автомобиль «Фольксваген».

Автомобиль получил механические повреждения. Водитель с места аварии скрылся, в ГИБДД не сообщил. Инцидент произошел ориентировочно в 00:41.

Очевидцев просят позвонить в дежурную группу Госавтоинспекции 71-59-00, 78-44-44. // фото Госавтоинспекции Петрозаводска