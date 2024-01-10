Водитель виртуозно ушел от столкновения с несшимся на него грузовиком

Неприятный инцидент произошел вечером 10 января на Онежской флотилии в Петрозаводске.

Грузовик вылетел на встречную полосу и едва не столкнулся со встречным автомобилем. Избежать аварии помогла реакция водителя. Произошедшее записал видеорегистратор в машине, которая ушла от удара. Ролик появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по всему, водитель грузовика уходил от столкновения – впереди него автомобиль совершал левый поворот. Объехать машину грузовику не удалось, он въехал в бруствер, а после его вынесло на встречную полосу. Водителю встречки удалось объехать неуправляемую фуру.

Подписчики похвалили водителя встречной машины за реакцию. // фото скриншот видео