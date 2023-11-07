07 ноября 2023, 13:46
Происшествия

Водитель в Калевале отвлекся и сбил 15-летнюю девочку на тротуаре

Обстоятельствами ночного ДТП заинтересовались полицейские – и не только автомобилистом

Ночью 5 ноября в Калевале пострадала 15-летняя девочка. Подростка сбил автомобилист на Ford Focus, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем иномарки был 28-летний мужчина. Двигаясь по улице Ленина, он отвлекся и въехал на тротуар. Там в этот момент находилась несовершеннолетняя, которая получила травмы.

Девочку доставили в больницу. По факту ДТП ведут проверку. Выясняют в том числе, почему несовершеннолетняя в час ночи находилась на улице. // фото: ГИБДД Карелии

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