02 августа 2020, 20:16
Водитель так лихо вела троллейбус, что травмировала пассажира
Дорожный инцидент произошел в Петрозаводске вечером 1 августа
1 августа в вечернее время 31-летний мужчина пострадал в троллейбусе Петрозаводска от маневра водителя, сообщает ГИБДД Карелии.
Происшествие произошло на Лесном проспекте.
«В 20:47 вечера 31-летняя водитель троллейбуса ЛИАЗ при начале движения от остановочного комплекса допустила маневр, в результате которого упал 31-летний пассажир и получил травму»,
- сообщает ГИБДД.
1 августа стало особенно урожайным на дорожные аварии в Карелии. Подросток кинулся под машину в Петрозаводске, возле Костомукши слетел с трассы лесовоз, в Сегежском районе бензовоз протаранил грузовик.