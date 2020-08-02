Водитель так лихо вела троллейбус, что травмировала пассажира

1 августа в вечернее время 31-летний мужчина пострадал в троллейбусе Петрозаводска от маневра водителя, сообщает ГИБДД Карелии.

Происшествие произошло на Лесном проспекте.

«В 20:47 вечера 31-летняя водитель троллейбуса ЛИАЗ при начале движения от остановочного комплекса допустила маневр, в результате которого упал 31-летний пассажир и получил травму»,

- сообщает ГИБДД.

1 августа стало особенно урожайным на дорожные аварии в Карелии. Подросток кинулся под машину в Петрозаводске, возле Костомукши слетел с трассы лесовоз, в Сегежском районе бензовоз протаранил грузовик.