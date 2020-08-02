02 августа 2020, 20:16
Происшествия

Водитель так лихо вела троллейбус, что травмировала пассажира

Дорожный инцидент произошел в Петрозаводске вечером 1 августа

1 августа в вечернее время 31-летний мужчина пострадал в троллейбусе Петрозаводска от маневра водителя, сообщает ГИБДД Карелии.

Происшествие произошло на Лесном проспекте.

«В 20:47 вечера 31-летняя водитель троллейбуса ЛИАЗ при начале движения от остановочного комплекса допустила маневр, в результате которого упал 31-летний пассажир и получил травму»,

- сообщает ГИБДД.

1 августа стало особенно урожайным на дорожные аварии в Карелии. Подросток кинулся под машину в Петрозаводске, возле Костомукши слетел с трассы лесовоз, в  Сегежском районе бензовоз протаранил грузовик.

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ДТП