Десантники и росгвардейцы подрались в Москве

Сегодня, в День ВДВ в Москве в Парке Горького случилась драка между празднующими десантниками и сотрудниками Росгвардии, сообщает РИА Новости.

По версии "Пятого канала" причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.

"В Парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила драку с сотрудниками ОМОН. В результате пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет",

- заявили в МВД агентству ТАСС.

Несколько участников стычки были задержаны, позже всех отпустили.