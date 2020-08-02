02 августа 2020, 19:44
Десантники и росгвардейцы подрались в Москве
Солдат-срочник Росгвардии пострадал в стычке с гуляющими десантниками в Парке Горького
Сегодня, в День ВДВ в Москве в Парке Горького случилась драка между празднующими десантниками и сотрудниками Росгвардии, сообщает РИА Новости.
По версии "Пятого канала" причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.
"В Парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила драку с сотрудниками ОМОН. В результате пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет",
- заявили в МВД агентству ТАСС.
Несколько участников стычки были задержаны, позже всех отпустили.