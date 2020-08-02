02 августа 2020, 19:44
Происшествия

Десантники и росгвардейцы подрались в Москве

Солдат-срочник Росгвардии пострадал в стычке с гуляющими десантниками в Парке Горького

Сегодня, в День ВДВ в Москве в Парке Горького случилась драка между празднующими десантниками и сотрудниками Росгвардии, сообщает РИА Новости.

По версии "Пятого канала" причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.

 

"В Парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила драку с сотрудниками ОМОН. В результате пострадал солдат-срочник Росгвардии, среди сотрудников ОМОН пострадавших нет",

- заявили в МВД агентству ТАСС.

Несколько участников стычки были задержаны, позже всех отпустили. 

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Метки: 
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