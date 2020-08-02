Бензовоз протаранил грузовик в Сегежском районе

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло в Сегежском районе на 659 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск, сообщает ГИБДД Карелии.

«В 01.10 ночи 57-летний водитель бензовоза ВОЛЬВО в составе с полуприцепом-цистерной допустил наезд на стоящий впереди у правой обочины (с частичным размещением на проезжей части) грузовик Скания R500 с полуприцепом Кроне. В результате ДТП водитель автомобиля ВОЛЬВО, житель Калужской области, получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь на месте ДТП. После ДТП автодорога была частично закрыта, движение автотранспорта осуществлялось по одной полосе движения. Обстоятельства ДТП выясняются»,