Водитель сбежал после ДТП в Карелии, бросив травмированную москвичку

Внедорожник «Нива» опрокинулся на бок на дороге «Кола-Уросозеро-Попов Порог» в Сегежском районе. Дорожный инцидент с пострадавшим случился днем накануне.

По предварительной версии ГИБДД, водитель за рулем ВАЗ-21213 съехал в кювет, машина опрокинулась и наехала на дерево. Водитель с места аварии скрылся. В результате ДТП травмы получила пассажирка - 49-летняя жительница Москвы. Проводится проверка. (фото источника)