Роженица в Башкирии выбросила из окна чужого младенца

В Стерлитамаке только что родившая женщина взяла младенца у соседки по палате и выбросила его из окна. Как сообщает Telegram-канале «112», малыш тут же погиб из-за тяжелых травм.

Трагедия случилась 16 августа, в понедельник, примерно в 18:00. Обе женщины лежали в общей палате родильного отделения стерлитамакской Клинической больницы № 1.

Есть данные, что 29-летняя роженица была нездорова психически. Она якобы состояла в психдиспансере на учете. Но поскольку там решили, что угрозы для окружающих дама не представляет, то с учета ее сняли.

Женщину задержали, ее ребенка на время изолировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. // Фото: bongbabyhousevn/Pixabay