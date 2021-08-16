Мужчина в Эссойле напал на сотрудника полиции и ответит за это

Завершилось и передано в суд дело о насилии в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Следствие обвиняет 43-летнего мужчину в нападении на сотрудника полиции, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Инцидент произошел в июне текущего года в поселке Эссойла Пряжинского района. Полицейский пришел по службе в одну из квартир, но там его встретили агрессивно.

Мужчина, который находился в жилище, воспрепятствовал исполнению должностных обязанностей правоохранителем. Он также причинил стражу порядка телесные повреждения.

Нападавшего скрутили и доставили в отдел полиции. Его будут судить и могут лишить свободы на срок до пяти лет. // Фото: Redleaf_Lodi/Pixabay