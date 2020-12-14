14 декабря 2020, 16:34
Водитель рискует стать пешеходом за отказ от медосвидетельствования
Инспекторы ГИБДД отстранили от управления водителя с признаками опьянения
За отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения карельскому водителю грозит штраф 30 тысяч и лишение прав до двух лет, сообщили в дорожной полиции.
48-летний автомобилист с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД в Кеми. За отказ от медосвидетельствования, водителя привлекли к ответственности.
Окончательное решение о наказании примет суд.
ГИБДД напомнила номера телефонов, куда следует сообщать о нетрезвых водителях - 102 или 112. (фото vk.com)