14 декабря 2020, 16:34
Происшествия

Водитель рискует стать пешеходом за отказ от медосвидетельствования

Инспекторы ГИБДД отстранили от управления водителя с признаками опьянения

За отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения карельскому водителю грозит штраф 30 тысяч и лишение прав до двух лет, сообщили в дорожной полиции.

48-летний автомобилист с признаками алкогольного опьянения был остановлен сотрудниками ГИБДД в Кеми. За отказ от медосвидетельствования, водителя привлекли к ответственности.

Окончательное решение о наказании примет суд.

ГИБДД напомнила номера телефонов, куда следует сообщать о нетрезвых водителях - 102 или 112. (фото vk.com)

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Кемь
опьянение
новости Карелии
ГИБДД
медосвидетельствование
штраф
водительские права