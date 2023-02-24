Водитель рискнул жизнью годовалого ребенка в Карелии

Автомобилисты Карелии продолжают подвергать опасности жизни своих детей, перевозя их с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Так, в Сегежском районе на трассе «Кола» водитель не обеспечил безопасность годовалого малыша. Ребенка перевозили без использования удерживающего устройства.

В Суоярви было выявлено такое же нарушение, только там не по правилам везли шестилетнего дошкольника.

Оба автомобилиста получили штрафы в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД Карелии