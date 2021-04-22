Водитель потерял сознание на «Коле», автомобиль вылетел с дороги

Вечером 22 апреля в Кондопожском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Инцидент произошел на 467-м километре трассы «Кола», сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 35-летний водитель автомобиля «Сузуки», житель Североморска, во время движения потерял сознание, в результате чего машина вылетела в кювет.

В аварии пострадала 71-летняя пассажирка - жительница Мурманской области. Пенсионерку доставили в лечебное учреждение для оказания помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ГИБДД напомнили водителям, что управлять автомобилем в утомленном состоянии запрещено Правилами дорожного движения. Фото Госавтоинспекции