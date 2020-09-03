03 сентября 2020, 19:37
Водитель подверг опасности других участников дорожного движения
Петрозаводчанин не имел прав, но все равно сел за руль, к тому же в состоянии опьянения
Сегодня ночью дорожной полиции попался водитель с явными признаками опьянения.
Автомобиль ВАЗ-2115 был остановлен 2 сентября приблизительно в час ночи на автодороге «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе. Вдобавок водитель не имел прав на управление, ает полиция Пряжинского района.
Петрозаводчанин, 1985 года рождения, отказался проходить медосвидетельствование.
Мужчину отстранили от управления автомобилем. Машину эвакуировали. Наказание водителю назначит суд.
Фото: vk.com