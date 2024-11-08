Водитель оставил дверь грузовика открытой и лишился смартфона

В полицию в Кондопожском районе обратился водитель грузовика с заявлением о краже. Из салона его автомобиля исчез смартфон, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска вскоре установили подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, уже имеющий судимости за подобные преступления.

Молодой человек признал свою вину. По версии полиции, утром, гуляя по окрестностям города, он заметил грузовик с открытой дверью и пустым салоном. Злоумышленник зашел внутрь, увидел телефон и взял его. Позже он продал устройство неизвестному, а сим-карту оставил себе.

Ущерб от кражи оценивается в несколько тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. // фото: pixabay.com