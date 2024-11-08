Водитель микроавтобуса устроил ДТП и покалечил двух пассажирок

В четверг, 7 ноября, на 130-м километре трассы Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша в Калевальском районе произошло ДТП. Это было в 10:30, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, 64-летний водитель Volkswagen Transporter не выбрал безопасную скорость движения. В результате микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся.

В аварии пострадали две пассажирки — женщины 44 и 78 лет. По данному происшествию проводится проверка. // фото: Госавтоинспекция Карелии