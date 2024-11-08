Сильный пожар ночью унес жизни ребенка и трех взрослых

Сильный пожар под утро вспыхнул в коммунальной квартире на 5-й Советской улице в Петербурге. Трагедия унесла жизни четырёх человек, среди которых был ребенок, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

Огонь распространился по одной из комнат и коридору, вызов поступил уже после трех часов утра.

Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. На протяжении почти всей ночи пожарные боролись с огнем, задействовав шесть единиц техники и 25 специалистов экстренных служб. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности. При разборе завалов нашли тела.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности нескольким лицам. Следователи активно работают над выяснением всех обстоятельств происшествия. // фото: прокуратура Санкт-Петербурга