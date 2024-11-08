Почти две недели в Карелии ищут пропавшего мужчину и просят помочь

Уже почти две недели в Карелии ищут 55-летнего Владимира Ивановича Сапронова. По данным волонтеров «ЛизаАлерт», он может быть в Санкт-Петербурге, Карелии или Мурманской области.

О местонахождении мужчины ничего не известно с 27 октября. Он худощавый, ростом около 170 см, с темно-русыми волосами, заметно седыми, с серо-зелеными глазами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться с волонтерами поискового отряда. // фото: «ЛизаАлерт»