06 марта 2020, 09:48
Водитель «Нивы» отправил водителя «Лады» в больницу
Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь пострадавшему на трассе «Сортавала» мужчине
ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе 5 марта в 11:10.
По сообщению ГИБДД Карелии, водитель «Нивы» не учел дорожные и метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость движения. В результате ВАЗ столкнулся со стоявшим у края дороги автомобилем «Лада Ларгус».
Травмы в дорожном происшествии получил 62-летний водитель «Лады». Сотрудники дорожной полиции оказали мужчине доврачебную помощь на месте ДТП. Затем бригада медиков доставила пострадавшего в лечебное учреждение.
Фото: ГИБДД Карелии