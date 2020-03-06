Водитель «Нивы» отправил водителя «Лады» в больницу

ДТП произошло на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе 5 марта в 11:10.

По сообщению ГИБДД Карелии, водитель «Нивы» не учел дорожные и метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость движения. В результате ВАЗ столкнулся со стоявшим у края дороги автомобилем «Лада Ларгус».

Травмы в дорожном происшествии получил 62-летний водитель «Лады». Сотрудники дорожной полиции оказали мужчине доврачебную помощь на месте ДТП. Затем бригада медиков доставила пострадавшего в лечебное учреждение.

Фото: ГИБДД Карелии