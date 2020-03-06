06 марта 2020, 09:31
Водитель грузовика пострадал в ДТП на дороге Суоярви - Койриноя
По информации ГИБДД, 37-летний водитель не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос
Авария с участием грузовика «Скания» произошла 5 марта в 09:55 в Питкярантском районе на дороге Суоярви - Койриноя.
По сообщению Госавтоинспекции республики, при прохождении левого поворота водитель неправильно выбрал скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос. В итоге грузовик опрокинулся на правую сторону.
В ДТП пострадал 37-летний водитель. Ему оказали медицинскую помощь.
Фото: ГИБДД Карелии