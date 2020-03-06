06 марта 2020, 09:31
Происшествия

Водитель грузовика пострадал в ДТП на дороге Суоярви - Койриноя

По информации ГИБДД, 37-летний водитель не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос

Авария с участием грузовика «Скания» произошла 5 марта в 09:55 в Питкярантском районе на дороге Суоярви - Койриноя.

По сообщению Госавтоинспекции республики, при прохождении левого поворота водитель неправильно выбрал скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос. В итоге грузовик опрокинулся  на правую сторону.

В ДТП пострадал 37-летний водитель. Ему оказали  медицинскую помощь.

Фото: ГИБДД Карелии

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ДТП
новости Карелии
Питкярантский район
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грузовик