Водитель грузовика пострадал в ДТП на дороге Суоярви - Койриноя

Авария с участием грузовика «Скания» произошла 5 марта в 09:55 в Питкярантском районе на дороге Суоярви - Койриноя.

По сообщению Госавтоинспекции республики, при прохождении левого поворота водитель неправильно выбрал скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос. В итоге грузовик опрокинулся на правую сторону.

В ДТП пострадал 37-летний водитель. Ему оказали медицинскую помощь.

Фото: ГИБДД Карелии