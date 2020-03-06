Барак полыхал сегодня ночью в Медвежьегорском районе

Сегодня ночью, в 02 часа 14 минут, на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о том, что в поселке Пиндуши горит двухэтажный деревянный расселенный дом.

Через несколько минут поселковые пожарные уже были на месте происшествия, но к этому времени в старом деревянном здании огонь чувствовал себя полноправным хозяином. На помощь коллегам для борьбы с огнем выехали брандмейстеры из Медвежьегорска.

Общими усилиями пожар был ликвидирован. В результате пожара в неэксплуатируемом строении огнем было повреждено чердачное помещение на площади 120 квадратных метров. По какой причине загорелось пустующие здание, сейчас устанавливают специалисты.