Водитель нарвался на крупный штраф за неправильную перевозку ребенка

В воскресенье в Пряжинском районе инспекторы ГИБДД остановили микроавтобус. Водитель серьезно нарушил ПДД, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Госавтоинспекции, водитель перевозил ребенка с нарушениями Правил дорожного движения. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 3000 рублей.

В ГИБДД напомнили, что детское удерживающее устройство, подобранное по росту и весу ребенка, правильно установленное в автомобиле, снижает тяжесть последствий в случае ДТП. По правилам детское автокресло необходимо использовать с самого рождения ребенка до 7 лет. Фото: ГИБДД Карелии