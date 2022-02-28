Водитель напал на полицейского из-за требования дунуть в алкотестер

Пьяный автомобилист в Сегежском районе так разбушевался, что стал фигурантом уголовного дела. Мужчину осудили за применение насилия в отношении полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел на дороге, когда 38-летнего водителя остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Они решили, что он пьян, и потребовали пройти освидетельствование.

Но автомобилиста это возмутило, он нанес одному полицейскому два удара в грудь и причинил физическую боль.

Приговором Сегежского городского суда агрессору назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно. Кроме того, суд взыскал с него моральный вред в размере 10 тысяч рублей в пользу потерпевшего. // Фото: pixabay.com