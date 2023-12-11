Водитель иномарки сбил старенькую бабушку в Петрозаводске и уехал

Днем 11 декабря на перекрестке улиц Ровио и Торнева в карельской столице сбили пожилую женщину. Очевидец написал в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте, что это произошло в 14:48, инцидент запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо».

- Водитель - дед на Renault Duster цвета хаки - сдавал назад и совершил наезд. Свидетелем были моя жена и еще один водитель, который сказал, что у него есть запись на видеорегистратор,

- написал горожанин.

Он рассказал, что пострадала старенькая бабушка, она испугалась и не захотела ждать сотрудников ГИБДД.

- Ушла, хромая, водитель скрылся, не выходя из авто,

– сообщил автор поста.

По его словам, автомобиль из 10 региона, люди запомнили часть номера. Петрозаводчанин беспокоится, что нарушитель уйдет от ответственности. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»