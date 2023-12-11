Директор компании в Карелии пытался подкупить начальника полиции

Директора строительной компании будут судить за дачу крупной взятки полицейскому. Мужчина предложил начальнику ОМВД «Суоярвское» 200 тысяч рублей, сообщили в СУ СКР по региону.

Фирма обвиняемого выполняла отделку школы в Суоярвском районе. Директор хотел, чтобы у него работали иностранцы без патента. Чтобы на это закрыли глаза, он намеревался щедро заплатить.

В сентябре в Петрозаводске передал полицейскому начальнику 50 тысяч рублей на заднем сиденье автомобиля. Это была только часть оговоренной суммы взятки.

Однако «сделку» контролировали силовики, которые сразу задержали бизнесмена. Уголовное дело уже направили в суд, фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. // фото: fabrikasimf/freepik.com