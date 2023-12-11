При пожаре в Лахденпохье заживо сгорел человек

Пожар в частном доме в Лахденпохье привел к гибели человека. Тело нашли на пепелище, личность пока не установили, сообщили в СУ СКР по региону.

Труп нашли пожарные 8 декабря, когда боролись с огнем. На место происшествия приехал следователь, идет проверка.

Трагедия произошла на Ленинградском шоссе, причину возгорания установят после пожарно-технической судебной экспертизы. // фото: СУ СКР по региону