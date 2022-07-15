Водитель иномарки ночью врезался в шлагбаум на ж/д переезде

Авария на железнодорожном переезде случилась сегодня ночью в Петрозаводске. Это было около двух часов, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина на Great Wall попал в ДТП на пересечении Транспортной улицы и Пряжинского шоссе. Он двигался по трассе, где проходят железнодорожные пути.

Почему-то выехал на встречную полосу и врезался в устройство заграждения, которое как раз поднималось. В результате 59-летний мужчина пострадал. // Фото: pixabay.com