15 июля 2022, 11:44
Водитель иномарки ночью врезался в шлагбаум на ж/д переезде
В Петрозаводске пострадал 59-летний автомобилист
Авария на железнодорожном переезде случилась сегодня ночью в Петрозаводске. Это было около двух часов, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина на Great Wall попал в ДТП на пересечении Транспортной улицы и Пряжинского шоссе. Он двигался по трассе, где проходят железнодорожные пути.
Почему-то выехал на встречную полосу и врезался в устройство заграждения, которое как раз поднималось. В результате 59-летний мужчина пострадал. // Фото: pixabay.com