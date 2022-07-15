Случайный знакомый оставил кондопожанина без денег

В полицию Кондопоги обратился 37-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой грабителя. В пресс-службе МВД рассказали детали происшествия.

В одном из увеселительных заведении житель Кондопоги познакомился с приехавшим в город на отдых мужчиной. Вместе они распивали спиртные напитки, а затем решили продолжить более тесное знакомство в другом баре. Но для реализации плана местному жителю необходимо было забежать домой за деньгами. В квартиру он зашел с новым другом. Положив в прихожей 8 тысяч рублей, вышел на балкон за сигаретами. Когда вернулся, ни денег, ни собутыльника в помещении уже не было.

Правоохранители установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался 40-летний ранее судимый сельчанин, который приезжал в город бумажников к друзьям. Он признался в содеянном и рассказал, что похищенные сбережения потратил на личные нужды. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция по которой – пять лет лишения свободы. Расследование продолжается. Фото: pxhere.