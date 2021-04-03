Водитель грузовика ехал по Карелии с грубыми нарушениями

В Прионежском районе инспекторы спецвзвода ГИБДД остановили грузовой автомобиль, которым управлял 62-летний иногородний водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Автомобилист был привлечен к ответственности сразу по нескольким причинам. Во-первых, он ехал без тахографа. Также у водителя не было полиса ОСАГО. Помимо прочего, у автомобилиста не имелось и других документов, необходимых для управления транспортным средством.

В ГИБДД отметили, что с начала года водители грузового транспорта допустили более 2700 нарушений ПДД в нашей республике. Фото Госавтоинспекции