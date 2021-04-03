В Карелии водителю грозит арест за езду без прав в нетрезвом виде

В поселке Надвоицы Сегежского района инспекторы ГИБДД отстранили от управления 59-летнего водителя автомобиля «Рено». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Госавтоинспекции, автомобилист не имеет водительских прав, к тому же он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Судьбу мужчины решит суд. Ему грозит арест на срок от 10 до 15 суток. Согласно нормам законодательства, в случае, если административный арест не может быть применен, нарушителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей. Фото ГИБДД Карелии