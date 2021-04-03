Грузовик с песком опрокинулся на тротуар в карельском городе

Сегодня утром в городе Лахденпохья на одной из улиц опрокинулся грузовик с песком. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!».

Грузовой автомобиль перевернулся и рассыпал свой груз прямо на тротуар. На счастье, в этот момент там не было людей.

По данным очевидцев, на месте работали медики скорой помощи. Водитель жив. Также в районе ДТП трудятся пожарные и полиция.

Любопытно, что в 2018 году на этом же самом месте опрокинулся грузовик, перевозивший бревна. Фото паблика «Лахденпохья - навсегда!», Людмилы Полонник, Александры Пясковской