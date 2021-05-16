Водитель госпитализирован после ДТП на «Коле» в Карелии

Вечером 15 мая на трассе «Кола» в Кондопожском районе произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По данным ведомства, авария произошла в 19:58 на 548-м километре дороги. 44-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В аварии водитель получил травмы. Мужчина был госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ. Фото источника