Дачный дом вспыхнул под Петрозаводском

Вечером 15 мая пожарные Петрозаводска получили сигнал о пожаре, вспыхнувшем в СНТ «Энергетик-1» в Машезере. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

В 20:14 на место происшествия в Прионежский район прибыли две единицы техники и восемь специалистов пожарно-спасательных частей столицы Карелии. Борьба с огнем была долгой. Ликвидировать возгорание в частном доме удалось лишь в 21:57.

В МЧС напоминают жителям республики, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону Единой службы спасения 01, с мобильного 101, 112. Фото region.center