Автомобиль из Карелии перевернулся на ралли в Ленобласти

На проходившем в Ленинградской области 14-15 мая ралли «Пикник» аварию потерпел экипаж из Карелии. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!».

По данным сообщества, экипаж пилота из Приладожья Олега Лозинского «словил крышу». На кадрах, снятых зрителями, видно, что автомобиль занесло на повороте, и он несколько раз перевернулся.

Пилот и штурман не получили в аварии серьезных повреждений. А вот автомобилю заметно досталось. (По расположенной выше ссылке можно посмотреть видео, снятые очевидцами. Осторожно! В них присутствует ненормативная лексика!)