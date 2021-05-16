16 мая 2021, 10:30
Автомобиль из Карелии перевернулся на ралли в Ленобласти
Зрители засняли на видео, как гоночная машина совершила несколько пируэтов в воздухе
На проходившем в Ленинградской области 14-15 мая ралли «Пикник» аварию потерпел экипаж из Карелии. Об этом сообщает паблик «Лахденпохья - навсегда!».
По данным сообщества, экипаж пилота из Приладожья Олега Лозинского «словил крышу». На кадрах, снятых зрителями, видно, что автомобиль занесло на повороте, и он несколько раз перевернулся.
Пилот и штурман не получили в аварии серьезных повреждений. А вот автомобилю заметно досталось. (По расположенной выше ссылке можно посмотреть видео, снятые очевидцами. Осторожно! В них присутствует ненормативная лексика!)