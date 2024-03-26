Вода льется с потолка, на стенах крысы – люди выживают в бараке

Льющаяся с потолка вода. Горы мусора. Крысы, прилипшие к стенам. Разрушенные печи, сломанные окна, треснувшиеся балки, провалившиеся потолок и полы, облупившиеся стены.

Дом №5 на Пробной в Петрозаводске напоминает скорее декорацию из фильма ужасов. Но в этой «декорации» до сих пор живут люди, среди которых инвалиды и многодетные. О страшном доме рассказали в «Народном фронте».

Барак 1932 года постройки был признан аварийным и подлежащим сносу. Людей должны были переселить до конца 2022 года, но почему-то расселение перенесли на 2027 год. Жильцы боятся, что дом так долго не простоит.

В одной половине дома из-за протечек отключили воду и электричество. Одна из многодетных семей съехала из дома ужасов в другой аварийный дом, но продолжает платить коммуналку.

«Народный фронт» подготовил обращения в мэрию Петрозаводска, госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору. // фото скриншот