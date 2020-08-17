Во вторник жителям Карелии обещают до плюс 20 градусов

Во вторник в Петрозаводске, по прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть западный, северо-западный умеренный. Ночью температура воздуха опустится до отметки +6, +8. Днем потеплеет до +17, +19.

18 августа в Карелии также облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный, северо-западный умеренный. Ночью температура воздуха +5, +10, местами, преимущественно на востоке и юго-востоке +1, +6. Днем +15, +20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +8, днем +16;

В Кондопоге ночью +9, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +17;

В Олонце ночью +6, днем +19;

В Пудоже ночью +6, днем +17;

В Сегеже ночью +7, днем +16;

В Сортавале ночью +8, днем +19;

В Суоярви ночью +8, днем +18.