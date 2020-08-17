17 августа 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 17 августа
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 17 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +17+19, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +15+20, на севере +11+16.
В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +13, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +15, переменная облачность, не исключен небольшой дождь.
В Сортавале до +18, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.