В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 20

Завтра, 17 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+9, днем +17+19, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +15+20, на севере +11+16.

В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +13, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +15, переменная облачность, не исключен небольшой дождь.

В Сортавале до +18, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.