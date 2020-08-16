16 августа 2020, 17:21
В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 20
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 17 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7+9, днем +17+19, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +15+20, на севере +11+16.
В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +13, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +15, переменная облачность, не исключен небольшой дождь.
В Сортавале до +18, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.