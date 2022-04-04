Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 5

Завтра, 5 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой снег, днем умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Осадки в виде снега, мокрого снега, по западным и северным районам местами сильные, ночью на востоке небольшой снег. Местами метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром и днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха 0, -5°С, местами до -10°C, днем 0, +5°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, пасмурно, снег.

В Сегеже 0-3, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале -1+1, пасмурно, сильный снег, переходящий в дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/JillWellington