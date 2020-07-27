Во вторник воздух в Карелии прогреется до плюс 27

Завтра, 28 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11+13, днем +22+24, сообщает Гидрометцентр Карелии.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11+16, местами до +7, днем +22+27.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +23, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +22, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +22, переменная облачность, не исключен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.