27 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 27 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 27 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +21+23.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +20+25.
В Костомукше до +21, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +20, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +21, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.