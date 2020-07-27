27 июля 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 27 июля

Подробности от Карельского гидрометцентра

Сегодня, 27 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +21+23.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +20+25.

В Костомукше до +21, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +20, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +21, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.

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