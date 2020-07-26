26 июля 2020, 17:08
В понедельник воздух в Карелии прогреется до плюс 25
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 27 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +10+12, днем +21+23.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +9+14, местами до +6, днем +20+25.
В Костомукше до +21, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +20, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +21, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.