26 июля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 26 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 26 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19+21.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17+22.
В Костомукше до +18, переменная облачность, дождь с грозой.
В Сегеже до +17, переменная облачность, дождь с грозой.
В Сортавале до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
Ожидается небольшая геомагнитная активность.