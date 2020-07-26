Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 26 июля

Сегодня, 26 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19+21.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17+22.

В Костомукше до +18, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +17, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сортавале до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

Ожидается небольшая геомагнитная активность.