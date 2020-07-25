25 июля 2020, 17:33
Дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Карелии
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 26 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11+13, днем +19+21.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14, днем +17+22.
В Костомукше до +18, переменная облачность, дождь с грозой.
В Сегеже до +17, переменная облачность, дождь с грозой.
В Сортавале до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
Ожидается небольшая геомагнитная активность.