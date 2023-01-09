Во вторник в Карелии потеплеет до минус 3

Завтра, 10 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-18°С, днем -8,-10°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем на большей части небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, на юго-западе местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -15, -20°С, местами до -27°С, днем -8, -13°С, на юго-западе ночью -8,-13°С, днем -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -13-15, пасмурно, снег.

В Сегеже -15-19, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сортавале -3-8, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com