Во вторник температура воздуха в Карелии не поднимется выше плюс 3

Завтра, 10 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0,+2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5°С, днем -2,+3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-4, ясно.

В Сегеже -2+2, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -1+3, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото gorobzor.ru