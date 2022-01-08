Во время перестрелки в Алма-Ате убили 11-летнего ребенка

В Алма-Ате на днях от огнестрельного ранения скончался ребенок, а еще один был ранен. Об этом рассказала изданию Nur.kz уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

Детский омбудсмен сообщила, что 5 января погиб 11-летний мальчик. Он пошел прогуляться со своей семьей, а в тот момент как раз началась перестрелка протестующих и стражей порядка. Малыш получил смертельное ранение.

Саин также рассказала, что 7 января во время протестов пострадал подросток. Он находился в автомобиле со своим отцом, в машину попали пули. В итоге 15-леьтнего мальчика ранили, пострадал и его отец, оба в больнице.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Они вспыхнули в городе Жанаозен, потом перекинулись на Алма-Ату и ряд других городов. // Фото: readovka.news