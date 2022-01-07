Итальянский мафиози попался через 20 лет после побега

Спустя 20 лет после начала розыска был задержан босс итальянской преступной группировки Джоакино Гаммино. Его взяли в небольшом испанском городке Галапагаре. Интересно, что найти гангстера удалось с помощью сервиса Google Street View — функции в картах Google Maps, позволяющей просматривать панорамные виды городских улиц, сообщает «Секрет фирмы».

Гаммино с 1998 года отбывал пожизненный срок в Италии, но в 2002 году сбежал из тюрьмы. Позже сицилийская полиция узнала, что гангстер прячется где-то в Испании, но его конкретное местоположение выяснить тогда не удалось.

Но недавно полиция наткнулась на интересный снимок, сделанный Google. Камера засняла двух мужчин, беседующих у магазина под названием El Huerto de Manu («Сад Ману») в пригороде Мадрида. Полицейским показалось, что один из них очень похож на Гаммино. Позже эта догадка подтвердилась.

Впоследствии выяснилось, что после побега Гаммино сменил имя на Мануэль, женился и устроился на работу в испанский ресторан. Он также открыл магазин фруктов и овощей в Испании.

Гаммино задержали и теперь его отправят в Италию для отбывания пожизненного заключения. На родине ему предстоит ответить за убийство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления, связанные с сицилийской мафией. // Фото: Tumisu / Pixabay